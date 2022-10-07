ارتفاع الوفيات والإصابات.. انتشار واسع للكوليرا و”الصحة العالمية” تحذر

︎

.

المناطق_متابعات

أكدت منظمة الصحة العالمية أن عدد حالات تفشي الكوليرا قد تزايد في مختلف أنحاء العالم خلال العام الجاري بعد وصوله إلى 27 دولة.

ودعا المدير العام للمنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم الشركات المصنعة للقاحات إلى زيادة إنتاجها من لقاحات الكوليرا.

ارتفاع في سوريا

ارتفعت وفيات الكوليرا في سوريا إلى39 شخصاً إلى جانب نحو 600 إصابة موزعة على 11 محافظة من إجمالي 14 في البلاد، العدد الأكبر منها في محافظة حلب

وقالت وزارة الصحة إن 34 من الوفيات في حلب، موضحة أنّ معظم الوفيات ناتجة عن التأخّر في طلب المشورة الطبية المبكرة أو لأشخاص يعانون من أمراض مزمن.

لبنان.. أول إصابة

كشف وزير الصحة في حكومة تسيير الأعمال اللبنانية فراس الأبيض أن بلاده سجلت أول حالة إصابة بالكوليرا منذ عام 1993 وأن من المرجح أن مصدرها تفش الوباء في سوريا، مؤكداً أن الحالة سُجلت لسوري وحالته مستقرة.

هايتي.. أرقام مجهولة

أعلنت هايتي وفاة ما لا يقل عن 7أشخاص جراء الكوليرا وذلك بعد قرابة 3 سنوات على تسجيل آخر حالة إصابة مؤكدة، فيما قال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، كريستيان ليندماير، إن الوضع يتطور بسرعة، وقد تكون هناك إصابات سابقة لكن لم تُرصد، ومرجحاً أن تكون أرقام الوفيات أعلى بكثير.

أعلى إصابات

تعد مالاوي أكثر الدول التي انتشر فيها المرض، حيث أكدت وزيرة الصحة كومبيزيه خومبيز تشيبوندا إن الكوليرا تفشت في 22 من أقاليم البلاد البالغ عددها 28، ما أسفر عن وفاة 110 أشخاص وإصابة 3891 شخصا منذ تسجيل أول إصابة في مارس.

وأضافت أن العوامل الرئيسية المرتبطة بتفشي الكوليرا في التجمعات السكنية تتمحور حول سوء نظافة الأغذية ونقص المياه الصالحة للشرب وانخفاض عدد المراحيض وقلة استخدامها.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source almnatiq

