بالأسماء.. “السديس” يعتمد تشكيل المجلس الاستشاري للإقراء بالحرمين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، قراراً بتشكيل المجلس الاستشاري للإقراء في الحرمين الشريفين، على أن يتولى مجلس الأمناء تنظيم عمل الإقراء بالحرمين الشريفين ويرتبط مباشرةً بالرئيس العام.

ويضم تشكيل المجلس الاستشاري للإقراء في الحرمين كلاً من الشيخ الدكتور علي الحذيفي رئيساً، والشيخ إبراهيم الأخضر القيم نائباً وشيخاً للقراء بالمسجد النبوي، والشيخ فيصل غزاوي مساعداً لرئيس المجلس بالمسجد الحرام، والشيخ أحمد الحذيفي مساعداً لرئيس المجلس بالمسجد النبوي، والشيخ عبدالله الجهني نائباً لمساعد الرئيس للمسجد الحرام، والشيخ محمد الخضيري أميناً للمجلس، والشيخ محمد خياط مساعداً له.

كما يضم المجلس 11 عضواً هم “الشيخ عبدالمحسن القاسم، والشيخ خالد المهنا، والشيخ أحمد حميد، والشيخ محمد قاري، والشيخ صلاح باعثمان، والشيخ سالم الزهراني، والشيخ أمين فلاته، والشيخ عبدالله الجارالله، والشيخ أحمد السديس، والشيخ محمد برهجي، والشيخ عبدالله القرافي”.