النصر يواجه أبها.. وظروف متشابهة بين العدالة والفيحاء

محمد بن مسعود - الدمام - تُختتم مساء اليوم الجُمعة مُباريات الجولة السادسة بدوري روشن السعودي بإقامة ثلاث مُباريات ساخنة في ملاعب مُدُن: المحالة، الأحساء، وجدَّة.

الاتحاد لاستعادة الانتصارات

تزحف جماهير الذَّهب الاتحادية صوب أستاد ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية بجدَّة لمُؤازرة فريقها وهو يستقبل الفتح في لقاءٍ يتطلَّع فيه العميد للعودة مُجدداً إلى نغمة الانتصارات بعد تعادله في الجولة الماضية أمام النصر.

العميد صاحب المرتبة الثالثة بـ 11 نُقطة، يتوقع أن يجري مُدربه نونو سانتو تعديلًا على طريقة اللَّعب في مباراة اليوم، بالاعتماد على عوض الناشري وبرونو هنريكي، لتعويض غياب طارق حامد الموقوف مباراة بسبب حصوله على بطاقة حمراء مباشرة أمام النصر.

في حين تأكدت جاهزية رومارينهو مهاجم الاتحاد، بعد أن شارك في التدريبات الجماعية للفريق، كما يتوقع استمرار غياب هيلدر كوستا الذي يُجري تدريبات إنفرادية بالجري حول الملعب ومُواصلة برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة الأخيرة. كما سيغيب عبدالعزيز البيشي الذي يواصل برنامج التأهيل الخاص به.

كما يغيب المدافع أحمد شراحيلي الذي غادر إلى العاصمة القطرية الدوحة، لاستكمال التأهيل في أكاديمية أسباير.

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في حين يدخُل الفتح المُنتشي بعد فوزه العريض على نظيره أبها بثُلاثيةٍ نظيفة وهو يحتل المركز التاسع بـ 6 نُقاط وهو يُقدِّم مُستويات ونتائج مُتذبذبة وغير ثابتة، يأمل في مُواصلة صحوته.

ويفتقد الفريق إلى خدمات نجم خط الوسط الجزائري سُفيان بن دبكة لإصابته بتمزُق في الأربطة الأمامية، وسيُحهِز أدونيس اللاعب البديل، كما سيعمد الفتح للَّعب بتضييق المساحات داخل الملعب وإغلاق المنافذ الخلفية والاعتماد على الهجمات السريعة والمُرتدة التي يقودها فراس البريكان وكويفا.

النصر × أبها

يحلُ فريق النصر ضيفاً ثقيلاً على أبها على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية. فريق النصر تعادل سلبيًا في الجولة الماضية مع الاتحاد، ويدخل المباراة وعينه على النقاط كاملة للاقتراب من المنافسة على صدارة الترتيب، ومن القمَّة. أما أبها فيُعاني هذا الموسم بشكل كبير ولم ينجح في تذوق طعم الانتصار إلا في مباراة وحيدة، وخسر بثلاثية نظيفة أمام الفتح في الجولة الأخيرة، وسيعمل على مصالحة جماهيره بالخروج بنتيجة إيجابية أمام العالمي.

مواجهة الهروب

يلتقي العدالة والفيحاء في لقاءٍ مُتقارب تخيم عليه الظُروف المُتشابهة، فكلا الفريقين يبحثان عن تحقيق أول فوزٍ لهما في الدوري، فالفريقان مُستوياتهما ونتائجهما حتّى الآن ضعيفة جداً وغير مُرضية لجماهيرهما كونهما يقعان في قاع الترتيب، للفيحاء نُقطتان من تعادُلان يقف بها في المركز الرابع عشر، وللعدالة نُقطةٍ وحيدة ويتيمة يحتل بها المركز الخامس عشر.