ارتفاع أسعار النفط 1 % في ختام التعاملات بدعم اتفاق “أوبك +”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
سجلت أسعار النفط، في ختام تعاملات اليوم (الخميس) ارتفاعا بنحو 1 %، واستقرت عند أعلى مستوى في 3 أسابيع بعد اتفاق تحالف “أوبك+” على خفض إمدادات الخام بنحو مليوني برميل يوميا، في أكبر خفض منذ 2020.
كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.05 دولار، أو 1.1 %، إلى 94.42 دولار للبرميل عند التسوية، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي 69 سنتا، أو 0.8 %، إلى 88.45 دولار للبرميل، بعد صعودها 1.4 % عند الإغلاق يوم الأربعاء، نقلا عن “رويترز”.
يذكر أن أعضاء أوبك+، اتفقوا في ختام اجتماعهم أمس (الأربعاء) على خفض الإنتاج بواقع مليوني برميل يومياً اعتبارا من نوفمبر، فيما تقرر أن يكون الاجتماع المقبل لـ أوبك+ في ديسمبر
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