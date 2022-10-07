محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أكدت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” أن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة لبيع منظومة صواريخ أرض جو ومنظومة دفاع جوي متوسط المدى للكويت.
وأشارت اليوم (الخميس) إلى أن الصفقة تتضمن عتادا مرتبطا بمنظومة الصواريخ، مبينة أن قيمتها تقدر بـ3 مليارات دولار، بحسب “رويترز”.
وأوضحت الوزارة أن الصفقة المقترحة ستحسن قدرة الكويت على مواجهة تهديدات حالية ومستقبلية من خلال تعزيز قدرتها على الدفاع عن نفسها ضد عناصر خبيثة في المنطقة وتحسين التوافق مع أنظمة تشغلها القوات الأمريكية ودول خليجية أخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر رويترز: أمريكا وافقت على بيع أسلحة للكويت بـ 3 مليارات دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.