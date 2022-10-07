رويترز: أمريكا وافقت على بيع أسلحة للكويت بـ 3 مليارات دولار

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” أن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة لبيع منظومة صواريخ أرض جو ومنظومة دفاع جوي متوسط المدى للكويت.

وأشارت اليوم (الخميس) إلى أن الصفقة تتضمن عتادا مرتبطا بمنظومة الصواريخ، مبينة أن قيمتها تقدر بـ3 مليارات دولار، بحسب “رويترز”.

وأوضحت الوزارة أن الصفقة المقترحة ستحسن قدرة الكويت على مواجهة تهديدات حالية ومستقبلية من خلال تعزيز قدرتها على الدفاع عن نفسها ضد عناصر خبيثة في المنطقة وتحسين التوافق مع أنظمة تشغلها القوات الأمريكية ودول خليجية أخرى.