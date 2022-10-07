“هدف” يوقع عروضاً وظيفية بين “السعودية للخدمات الأرضية” وباحثات عن عمل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

وقع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” اليوم الخميس، عروضا وظيفية بين الشركة السعودية للخدمات الأرضية وباحثات عن عمل، على هامش لقاءات المدينة 2022 لدعم وتمكين استدامة الكوادر الوطنية بسوق العمل.

وخلال جلسة حوارية للقاءات أجمع المسؤولون والمختصون في قطاع تنمية الموارد البشرية وسوق العمل على أهمية استشراف الفرص الأكثر طلباً في قطاعات الأعمال المتعددة في المستقبل.

وأكد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الدكتور أحمد الفهيد، أهمية تركيز باحثي العمل على المهارات الشخصية مثل الاتصال والذكاء العاطفي والابتكار والمهارات المهنية ذات العلاقة بطبيعة العمل.

من جهته، أشار نائب وزير الموارد البشرية والتنمية البشرية للعمل، الدكتور عبد الله أبو ثنين، إلى تغير أنماط العمل في أغلب القطاعات بناء على المتغيرات في سوق العمل، مبيناً أن الوزارة أنشأت وحدة استشراف العرض والطلب التي تصدر مؤشرات بشأن الوظائف المستقبلية.

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