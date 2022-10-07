الدوري الأوروبي : مانشستر يونايتد الانجليزي يفوز على أومونيا القبرصي بثلاثة أهداف لهدفين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

استعاد مانشستر يونايتد الإنجليزي توازنه بالفوز على فريق أومونيا نيقوسيا القبرصي بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمس الخميس، ضمن مباريات الجولة الثالثة لحساب المجموعة الخامسة لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

سجل أهداف اليونايتد كل من ماركوس راشفورد هدفين في الدقيقتين (53 و84)، وأنتوني مارسيال (63)، بينما سجل هدفي الفريق القبرصي كريم أنصاري (34)، ونكولاس بانايوتو (85). وبهذه النتيجة رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى (6) نقاط في المركز الثاني للمجموعة فيما بقي أومونيا دون رصيد. ولحساب المجموعة ذاتها فاز ريال سوسييداد الإسباني على مضيفه شريف تيراسيول المولدوفي بهدفين دون رد، سجلهما دافيد سيلفا في الدقيقة (53)، وأرتيز إيلوستوندو (62) ليعزز الفريق صدارته للمجموعة برصيد (9) نقاط، ويتراجع شريف تيراسيول للمركز الثالث ب (3) نقاط.

وتصدر ريال بيتيس الإسباني المجموعة الثالثة بفوزه على مضيفه روما الإيطالي بهدفين مقابل هدف، سجلهما غوايدو رودريغز في الدقيقة (40)، ولويز هنريكي (88)، بينما سجل باولو ديبالا هدف روما من ركلة جزاء في الدقيقة (34). وبهذه النتيجة رفع الفريق الإسباني رصيده إلى (9) نقاط في صدارة المجموعة بينما بقي الفريق الإيطالي في المركز الثالث ب (3) نقاط.

وفي المجموعة السابعة فاز فريق فرايبورغ الألماني على نانت الفرنسي بهدفين دون رد، سجلهما دانييل كوفي في الدقيقة (48)، وفينتشنزو غريفو (72)، ليتصدر الفريق المجموعة ب (9) نقاط ويبقى نانت ثالثا برصيد (3) نقاط. ولحساب المجموعة ذاتها فاز كرباخ الأذربيجاني على أولمبياكوس اليوناني بثلاثة أهداف، سجلها اوسو كوابينا في الدقيقة (68)، وماركو فيسوفيتش (82)، وراميل شياديف (86)، ليرفع الفريق الأذري رصيده إلى (6) نقاط في المركز الثاني ويبقى الفريق اليوناني دون رصيد.

وفاز رين الفرنسي على دينامو كييف الأوكراني بهدفين مقابل هدف، سجلهما مارتين تيريير في الدقيقة (23)، وديسرو دو (89)، فيما سجل فيكتور تسيجانكوف هدف دينامو كييف (33) ليرفع الفريق الفرنسي رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني ويبقى الفريق الأوكراني دون رصيد.

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وفي بقية مباريات الجولة الثالثة، فاز آرسنال على بودو غليمت النرويجي بثلاثة أهداف دون رد، سجلها كل من إدوارد نيكيتاه في الدقيقة (23)، وروب هولدنغ (27)، وفابيو فييرا (84)، كما فاز فريق بي اس في آيندهوفن الهولندي على ضيفه زيورخ السويسري بخمسة أهداف مقابل هدف، كما فاز موناكو الفرنسي على ضيفه طرابزون التركي بثلاثة أهداف مقابل هدف. وفاز يونيون برلين الألماني على مالمو السويدي بهدف دون رد، كما فاز فريق سرفينا الصربي على فرينكفاروزي المجري بأربعة أهداف مقابل هدف، وتعادل هلسنكي الفنلندي مع لودوغوريتس البلغاري بهدف لكل فريق، كما تعادل لاتسيو الإيطالي مع شتورام غراتس النمساوي دون أهداف. وفاز سانت جيلواز البلجيكي على سبورتنغ براغا البرتغالي بهدفين مقابل هدف.