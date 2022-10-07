“حساب المواطن” يوضح موعد صرف الدفعة 59 للمُستحقين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات أوضح برنامج “حساب المواطن”، موعد إيداع الدفعة الـ 59 الخاصة بشهر أكتوبر في حسابات المُستفيدين المكتملة طلباتهم. وبيّن البرنامج، أن موعد إيداع تلك الدفعة سيكون بعد 4 أيام تحديداً يوم (الإثنين) المقبل الموافق 10 أكتوبر. ولفت إلى أن خطوات تقديم اعتراض على عدم أهلية المُستفيد تتضمن الدخول على الحساب واختيار “دراسة الأهلية” ثم الضغط على “أسباب عدم أهلية العائل”، واختيار “تقديم اعتراض” مع إرفاق المستندات إن وجدت.

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