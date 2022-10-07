فرنسا تدرس منح أوكرانيا مدافع قيصر إضافية

محمد بن مسعود - الدمام - قدمت فرنسا لأوكرانيا منذ بداية النزاع 18 مدفع قيصر عيار 155 ملم بمدى يصل إلى 40 كم، وصواريخ مضادة للدبابات والطائرات، وعربات مدرعة، ووقودا، وتجهيزات فردية ونحو خمسة عشر مدفع “تي آر إف1” عيار 155 ملم.
وقال مصدر مطلع لوكالة فرانس برس إن باريس تدرس تزويد كييف بستة إلى 12 مدفع قيصر إضافيا مستقطعة من طلبية للدنمارك. وتدرس فرنسا أيضا إمكانية منح كييف 20 مركبة مدرعة من طراز باستيون.
وأوضح الرئيس الفرنسي أن دول الاتحاد الأوروبي “ستناقش هذه الموضوعات وبعض الآليات” الجمعة في قمة غير رسمية في براغ، مضيفا أنه سيقدم مزيدا من التفصيل خلال مؤتمر صحافي عقب هذا الاجتماع.
وشدد ماكرون على “أننا سنواصل دعم أوكرانيا ماليا وإنسانيا وعسكريا”.
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وأردف “هذه المساعدة ستستمر من حيث المعدات والتدريب بما يتماشى مع ما نقوم به منذ عدة أشهر”.
وتابع “نواصل المضي قدما على أساس الطلبات المقدمة والتنسيق بشكل وثيق للغاية بين أعضاء الاتحاد الأوروبي ودول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي”، في إشارة إلى المملكة المتحدة.
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