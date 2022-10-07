صدارة الشارقة في خطر أمام الجزيرة

محمد بن مسعود - الدمام - ستكون صدارة الشارقة في خطر عندما يحل ضيفا على وصيفه الجزيرة اليوم الجمعة في قمة المرحلة الخامسة من الدوري الاماراتي لكرة القدم.

ويتصدر الشارقة الترتيب برصيد 12 نقطة وبفارق نقطتين عن الجزيرة الذي سيعني فوزه الانفراد بالمركز الأول.

ولم يخسر الشارقة في آخر 12 مباراة في الدوري، وكانت آخر هزيمة له امام الجزيرة نفسه 0-1 في المرحلة الثامنة عشرة من الموسم الماضي.

وحقق الفريق الذي يطلق عليه لقب «الملك» منذ تلك الخسارة 11 انتصارا وتعادلا وحيدا، منها 4 انتصارات متوالية في بداية الموسم الحالي.

كما أن الخسارة كانت الوحيدة للشارقة في 21 مباراة خاضها في الدوري تحت قيادة مدربه الروماني كوزمين أولاريو الذي استلم مهامه في نوفمبر 2021.

وسيكون البرتغالي ليوناردو جارديم مدرب شباب الأهلي تحت الضغط عندما يستضيف فريقه الاتحاد كلباء.

ويأمل العين حامل اللقب أن تصب نتيجة قمة المرحلة لصالحه ولاسيما أنه يحتل المركز الرابع برصيد 7 نقاط وبفارق 5 عن الشارقة و3 عن الجزيرة.

ويحل العين ضيفا على دبا الفجيرة الصاعد والذي يحتل المركز الثالث عشر قبل الأخير بنقطة.

وستكون مواجهة الوحدة (4 نقاط) والنصر (5 نقاط) القمة الثانية في المرحلة، رغم بداية الفريقين المتعثرة والتي لم تعكس إمكاناتهما الفنية الكبيرة كونهما من المرشحين للمنافسة.

ولم يكن حال النصر أفضل بعدما حصد 5 نقاط من 3 مباريات قبل أن يخسر في المرحلة الماضية أمام جاره الوصل 1-2.

وفي المباريات الأخرى، يأمل الوصل الثالث (8 نقاط) متابعة نتائجه المميزة عندما يستقبل الظفرة، ويلعب عجمان مع بني ياس، وخورفكان مع البطائح.