عمومية نادي الحد تزكي المجلس الجديد

محمد بن مسعود - الدمام - العدد 12235 الجمعة 7 أكتوبر 2022 الموافق 11 ربيع الأول 1444
عقدت الجمعية العمومية لنادي الحد الرياضي اجتماعها العادي مساء الإثنين بمقر النادي، وقد ترأس الاجتماع أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس الإدارة السابق الذي افتتح الاجتماع بكلمة ترحيبية، قدم فيها خالص الشكر والامتنان الى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم والحكومة الرشيدة على ما يحظيى به النادي من دعم ومساندة ومؤازرة كان لها الأثر الطيب في الإنجازات العديدة التي حققها النادي على الصعيد المحلي، كما شكر المسلم رئيس الهيئة العامة للرياضة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية والرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور عبدالرحمن صادق عسكر على جهودهم في تطوير والارتقاء بالمنظومة الرياضية بالمملكة، والشكر موصول للأخوة أعضاء مجلس إدارة نادي الحد الرياضي للدورة الانتخابية 2018-2022 على جهودهم ومساهماتهم الكبيرة في الإنجازات والمكتسبات التي تحققت للنادي بالرغم من التحديات الكبيرة التي واجهت النادي في ظل ضعف الموازنات المالية وتداعيات جائحة كورونا، وأعرب المسلم عن امتنانه العظيم لأعضاء الجمعية العمومية على وقوفهم ومساندتهم المجلس في سبيل تحقيق أهداف النادي.
بعدها صادقت الجمعية العمومية على محضر الاجتماع السابق للجمعية، ثم تم إقرار التقريرين الإداري والمالي‘ بعد ذلك أعلن أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس الإدارة السابق عن استقالة المجلس، ثم أعلن الأمين العام بالنادي أحمد البهدهي عن أسماء رئيس وأعضاء المجلس الجديد الذين فازوا بالتزكية وهم جمال محمد الأحمد رئيسا ولعضوية المجلس كل من أحمد البهدهي، جاسم الحرمي، أسامة المالكي، محمد الخثلان، فاطمة زمان، غانم السند، عيسى الصقر، حسين اليوشع، زياد عبدالله، رمزي الجلاليف.
وقد حضر الاجتماع عبدالله مطر وحمد المطوع ممثلين عن الهيئة العامة للرياضة.
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