إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الغاشم بالضفة الغربية

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المناطق_واس
أصيب عشرات الفلسطينيين مساء الخميس، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الغاشم بالضفة الغربية المحتلة.
وأفاد شهود عيان بأن جنود جيش الاحتلال المتمركزين في البرج العسكري المقام على مدخل بلدة بيت أمر شمالي الخليل, أطلقوا الرصاص الحي صوب شاب مما أدى لإصابته في قدمه.
كما أفادت مصادر أمنية ومحلية بأن جيش الاحتلال الغاشم اقتحم بلدتي الزبابدة وجلقموس جنوب وشمال شرقي جنين, حيث أطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع، مما أدى لإصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز.
من جانبها ذكرت مصادر محلية أن مواجهات اندلعت مع جيش الاحتلال حيث قام بتأمين اقتحام المستوطنين للمنطقة الأثرية بالبلدة سبسطية في نابلس، بالإضافة إلى إطلاق قنابل غاز المسيل للدموع مما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق.
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Source almnatiq
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