“الصحة” تنفي تسبب مزيلات العرق بسرطان الثدي

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نفت وزارة الصحة، ما يتردد بشأن تسبب استخدام مزيلات العرق، خصوصاً التي تحتوي على الألمونيوم في الإصابة بسرطان الثدي.
وأوضحت الوزارة، أن مزيلات العرق آمنة بالعموم ولا يوجد أي إثبات علمي على وجود علاقة بين مزيلات العرق التي تحتوي على الألمونيوم والإصابة بالمرض.
وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء، قد حذّرت من استخدام تلك المزيلات قبل أو في يوم الخضوع لفحص سرطان الثدي بتقنية الماموجرام؛ كونها تؤثر على دقة النتائج.
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Source akhbaar24
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