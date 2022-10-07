وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية البريطاني

︎ . المناطق_واس تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من معالي وزير خارجية المملكة المتحدة جيمس كليفرلي.

وجرى خلال الاتصال استعراض أوجه العلاقات بين المملكة وبريطانيا، وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم وأبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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