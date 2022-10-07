انطلاق “مهرجان القهوة والشوكولاتة” في الظهران إكسبو

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انطلقت فعاليات مهرجان القهوة والشوكولاتة الذي يقام في مدينة الظهران بالمنطقة الشرقية خلال المدة من 6 – 9 أكتوبر الجاري ، تزامناً مع مناسبة اليوم العالمي للقهوة، بمشاركة أكثر من 50 جناحاً وجهات بارزة في قطاعي القهوة والشوكلاته، وحضور عدد كبير من المختصين والخبراء، وذلك على أرض مركز “الظهران إكسبو”.

ويعرض المشاركون في المهرجان، منتجاتهم من الأجهزة وأدوات التحضير، والتغليف والتعبئة، والمشروبات الساخنة والباردة، وأركان خاصة بالقهوة المختصة، وأدوات الضيافة والزينة، إضافة إلى الحلويات الشرقية والغربية، والمحامص والمنتجات الخام.

ويهدف إلى تعريف الجمهور بأحدث المعدات والمنتجات والخدمات، واستقطاب المستثمرين والموردين والباحثين عن استثمارات جديدة في هذا القطاع، وزيادة فرص المبيعات وخلق مناسبة وفعالية ترفيهية مناسبة لأفراد العائلة، وتوفير منصة لإطلاق المنتجات الجديدة، وسيشكل فرصة لتنمية وتطوير الأعمال.

ويُعد المهرجان وجهة اقتصادية بارزة تُمكن أجنحة الجهات المشاركة، والشركات المتخصصة من تسويق منتجاتها وعرضها على الزوار والمهتمين في صناعة القهوة والشوكولاته، وفتح آفاق كبيرة لزيادة المبيعات، إضافة إلى عقد الشراكات الاستثمارية مع العديد من الجهات ذات العلاقة بهذه الصناعة، فيما سيحتوي المهرجان على العديد من الفعاليات التي تناسب أفراد المجتمع.

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Source almnatiq

