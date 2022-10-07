شكرا لقرائتكم طالب يزامل معلمه بعد سنوات الدراسة بالأحساء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قال محمد القضيب، المعلم في مدرسة الأحساء، إن مهنة التعليم تعد من أرقي المهن، مضيفًا أنه كان في يوم من الأيام طالبًا على مقاعد الدراسة والآن أصبح معلمًا، مرجعًا الفضل في ذلك إلى “معلميه” وخاصة الأستاذ محمد الثابت. الطالب يزامل معلمه وأضاف لبرنامج “الراصد”، على قناة “الإخبارية”، أنه يمارس مهنة التعليم منذ أكثر من 10 سنوات، مضيفًا أنه يشعر بالسعادة عندنا يشاهد تخريج دفعة جديدة من الطلاب كل عام. واستطاع الطالب محمد القضيب أن يصبح معلمًا في نفس المدرسة التي تعلم بها، وتحقق حلمه بأن يزامل أستاذه السابق محمد الثابت. بدوره أشار محمد الثابت المعلم بمدرسة الأحساء، إلى أن الاحتفال بيوم المعلم العالمي يذكره بطلابه النابهين الذين أصبح لهم الآن شأنًا عظيمًا، موجهًا الشكر لمعلميه السابقين على ما يقدمونه للوطن الغالي.