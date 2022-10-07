محمد بن مسعود - الدمام - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس إنه قد يلتقي مع الرئيس السوري بشار الأسد عندما يكون الوقت مناسبا وإنه لن يستبعد ذلك.
وقال أردوغان في مؤتمر صحفي في براج «مثل هذا الاجتماع ليس على جدول الأعمال حاليا. لكن لا يمكنني أن أقول إن من المستحيل مقابلة الأسد».
وتابع قائلا «عندما يحين الوقت المناسب، يمكننا أيضا أن نتجه إلى الاجتماع مع الرئيس السوري».
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار دوليه – أردوغان: لقاء الرئيس السوري سيكون ممكناً عندما يحين الوقت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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