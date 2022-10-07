محمد بن مسعود - الدمام - قام مرشح بلدي محتمل بسادسة الجنوبية بوضع إعلاناته الانتخابية في الطرق وذلك بعد تسجيله أمس في المركز الإشرافي في المحافظة الجنوبية كمرشح عن الدائرة.

ويعتبر نشر الإعلانات قبل موعدها المقرر لدى انتهاء أيام تقديم أوراق الترشح، وما يسبق ذلك مخالفة صريحة.

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – مرشح بلدي «متحمس» يضع إعلاناته الانتخابية قبل الموعد الرسمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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