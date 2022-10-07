اخبار الخليج – بالصور.. السيدة الأولى لجزر المالديف تزور مقر المجلس الأعلى للمرأة

محمد بن مسعود - الدمام - قامت السيدة الأولى لجزر المالديف فزنا أحمد بزيارة إلى مقر المجلس الأعلى للمرأة بالرفاع حيث كان في استقبالها الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس.

ورحبت الأستاذة الأنصاري بسعادة السيدة الأولى لجزر المالديف،وأشادت بما يربط البلدين الصديقين من تطور مستمر على مختلف الأصعدة، وما تحظى به هذه العلاقات من اهتمام من جانب قيادتي وحكومتي البلدين وحرصهما الدائم على البناء على علاقات الصداقة التي تجمع شعبيهما الصديقين، وما يتميز به البلدين من مقومات وإمكانات تشكل قاعدة متينة لتعاون راسخ وشامل في المجالات المختلفة.

كما ناقشت الأمين العام مع ضيفة البلاد، عدد من الموضوعات التي تشترك فيها البلدين على صعيد تقدم المرأة وطبيعة التدابير والمعالجات التي تتخذها مملكة البحرين في سياق متابعة وحوكمة عمليات تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين في مملكة البحرين، مشيدة بما حققته المرأة في المالديف من إنجازات نوعية على الأصعدة المختلفة.

هذا وقدمت الشيخة دينا بنت راشد آل خليفة مساعد الأمين العام خلال اللقاء عرضا موجزا تضمن المسيرة التاريخية للمرأة البحرينية، وصولاً إلى نشأة المجلس الأعلى للمرأة والدور الذي يقوم به كمرجع وطني بمهام استشارية لكافة الجهات الوطنية في مختلف مجالات تمكين وتقدم المرأة.

كما تضمن العرض شرحاً لأهم المبادرات والبرامج التي ينفذها المجلس في إطار الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، وجهوده في أن يكون مركزاً وطنياً للخبرة في شؤون المرأة البحرينية.

وبمناسبة هذه الزيارة، أبدت السيدة الأولى لجزر المالديف فزنا أحمد إعجابها بما تشهده المرأة البحرينية من تقدم بفضل ما تحظى به من دعم كبير من المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم معربة عن أملها في مد آفاق التعاون والاستفادة من تجربة البحرين في تعزيز التوازن بين الجنسين في التنمية الوطنية.