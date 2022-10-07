وزير الخارجية الأمريكي يلتقي بالأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم بالأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية لويس ألماغرو، على هامش الدورة الثانية والخمسين للجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية.

وناقش الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب بحث جهود الأمانة في جميع أنحاء المنطقة.

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