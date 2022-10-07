فرنسا تخصّص التاكسي الطائر وسيلة للتنقل في أولمبياد 2024

محمد بن مسعود - الدمام - في سابقة من نوعها، ستُقلع بشكل فعلي أولى سيارات أجرة طائرة لنقل الركاب من المشجعين والمشاركين في مناسبة ألعاب أولمبياد 2024 التي ستقام في فرنسا.

ويُشرف على هذا المشروع شبكة مواصلات باريس والمديرية العامة للطيران المدني الفرنسي، وسيتم تخصيص نقطتي انطلاق لهذه المركبات في quai d›Austerlitz وLa Défense.