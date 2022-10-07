القبض على أربعة إرهابيين في الجزائر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس ألقى الجيش الجزائري القبض على ثلاثة إرهابيين وعنصر دعم للجماعات الإرهابية.

وأفاد في بيان له بأن الإرهابيين الثلاثة كانوا ينشطون في منطقة الساحل, فيما جرت عملية توقيف عنصر دعم وإسناد للإرهابيين، بالإضافة إلى حجز سيارتين تابعة لهم.

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