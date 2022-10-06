تصاميم هندسية لرفع جودة الحياة بـ«الدرعية»

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وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة هيئة تطوير بوابة الدرعية جيري إنزيريلو، أهمية مذكرة التفاهم التي تأتي لتحقيق التكامل بين الطرفين، حيث تشمل عقد ورش عمل «استيديو التصميم» من قبل هيئة التطوير مع ممثلي الشركة الوطنية والمكاتب الهندسية المعتمدة، إضافة إلى إشعار الشركة للهيئة بجميع مبادراتها داخل النطاق الإشرافي للهيئة؛ ليتم عقد ورش عمل لتحديد أوجه تعاون إضافية.من جهته أكد الرئيس التنفيذي للوطنية للإسكان محمد البطي أهمية التعاون بين الطرفين في رسم مسارات العمل المشترك بينهما، ومنها تخصيص صفحة على منصة سكني الخاصة بالشركة للمستفيدين من نماذج الفلل السكنية في النطاق الإشرافي لهيئة تطوير بوابة الدرعية تحت مسمى «التصاميم الهندسية المتوافقة مع كود وادي حنيفة وروافده.
أهداف مذكرة التفاهم:
- تحسين المشهد الحضري.
- توفير نماذج تصاميم متوافقة مع الكود العمراني لوادي حنيفة وروافده.
- دعم تكامل الجهود المبذولة لزيادة المعروض من التصاميم الهندسية.
- توسيع مجالات التعاون عبر المبادرات وورش العمل والمشاريع.
- تبادل البيانات والخبرات والإحصاءات بين الطرفين.
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