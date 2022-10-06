7 وسائل أسرية لتعزيز الهوية الوطنية

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وهناك وسائل أسرية يمكن من خلالها تعزيز الهوية الوطنية في نفوس أبنائها، بحسب «جمعية المودة «، وتتضمن تربية الأبناء على أن يتشاركوا مع الآخرين هوية وطنية واحدة والحفاظ عليها، وتعريفهم بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات تجاه الوطن وهويته الوطنية.كما تتضمن تعزيز اللغة العربية باعتبارها أداة التواصل بين أفراد المجتمع، وكذلك اصطحاب الأطفال إلى الأماكن التاريخية والوطنية، إلى جانب حفظ الأناشيد الوطنية لما لها من أثر في تنمية الحس الوطني، وقص القصص التاريخية عليهم.
وحيث أن التقدم الحقيقي للوطن في ظل تحديات القرن الجديدة ومستجداتها، وخاصة في عصر العولمة والثقافات الوافدة التي قد تعصف بانتمائهم لهويتهم الوطنية، فلا بد من تكاتف الأيدي وتضافر الجهود، مما يساعد على تقبل أبناء الوطن لبعضهم، وينمي ثقتهم بأنفسهم، والابتعاد عن الصدام واستخدام الحوار البناء المتفهم، لتعزيز قيم المواطنة، والتأكيد على أن الانتماء الوطني يعد الركيزة الأساسية للمشاركة الإيجابية.
واجبات المواطن تجاه الوطن
- احترام العلم الوطني والنشيد الوطني.
- احترام قوانين الدولة والمدافعة عنها.
- الشعور بالمسؤولية تجاه الوطن والبيئة.
- حماية الوطن والحفاظ عليه.
- الحفاظ على الممتلكات العامة.
- بذل الجهد والطاقة لتقدم الوطن.
- حب الوطن وتقديم الولاء والطاعة.
واجبات الأسرة تجاه الوطن
- الولاء للوطن وتعزيز الولاء بين أفراد الأسرة.
- التعاون مع أفراد المجتمع وإشاعة ثقافة المحبة والتراحم بين المواطنين.
- المشاركة في تنمية الوطن حسب القدرات والتخصص العلمي.
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