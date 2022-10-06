القيادة تهنئ الرئيس المصري بذكرى يوم العبور

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيسَ جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى يوم العبور لبلاده. وأعرب الملك سلمان في برقية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيق اطراد التقدم والازدهار. كما هنأ ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء الأمير كما هنأ ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، رئيسَ جمهورية مصر العربية، بمناسبة ذكرى يوم العبور لبلاده. وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

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