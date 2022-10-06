حاجي يعتلي قمة لاعبي البليارد في التصفية الثانية

محمد بن مسعود - الدمام - نظم الاتحاد البحريني للبليارد والسنوكر والدارتس التصفيات الثانية للاعبين المصنفين لاختيار تشكيلة المنتخب في البطولة العربية للبليارد والسنوكر التي ستنطلق في الخامس عشر من شهر أكتوبر الجاري في مملكة البحرين.

وشهدت التصفيات الثانية تألق على حاجي الذي تربع على القمة بفوزه في المباراة النهائية بصعوبة على عبدالله عيسى بسبعة أشواط مقابل ستة في اللقاء الختامي.

وبدأ حاجي التصفيات بقوة بفوزه على حسن صباح بسبعة مقابل واحد، وفي ثاني مباريات التصفيات تغلب فهد خلف على محمد أحمد بسبعة مقابل أربعة، وسجل عبدالله عيسى بداية قوية أيضًا بالفوز على خليل إبراهيم بسبعة مقابل ثلاثة، وتمكن عبدالله بوجيري من الفوز على علي محمد عباس بسبعة مقابل خمسة.

وواصل حاجي تألقه وفاز على محمد أحمد بسبعة مقابل أربعة، ولم يتأخر عبدالله عيسى عن تسجيل حضور قوي وفاز على عبدالله بوجيري بسبعة مقابل ثلاثة، وعوض حسن صباح خسارته من بطل التصفيات في أول لقاء وفاز على فهد خلف بسبعة مقابل واحد، وبالنتيجة ذاتها فاز علي محمد عباس على خليل إبراهيم.

وعاد بوجيري للتألق بفوزه على حسن صباح بسبعة مقابل ثلاثة، وفاز محمد أحمد على علي محمد عباس بسبعة مقابل خمسة، وسجل بوجيري فوزًا قويًا على محمد أحمد بسبعة مقابل واحد، لكنه لم يجتز حاجز عبدالله عيسى وخسر بسبعة مقابل خمسة وفقد فرصة التواجد في اللقاء الختامي الذي بلغه حاجي وعيسى وقدّما فيه مباراة متميزة اتسمت بالقوة والندية، ولم يستطع أحدهما الابتعاد بفارق كبير؛ نظرًا لتقارب المستوى والرغبة في نيل المركز الأول.

وقال بطل التصفيات الثانية حاجي: لعبت بشكل رائع في جميع مبارياتي، وخصوصًا في النهائي، وواجهت لاعبًا يتّسم بالتركيز والقوة، ورغم ذلك قدّمت أداءً رائعًا حسمت فيه المباراة النهائية لصالحي بصعوبة، لكن الثقة لعبت دورًا في الفوز إلى جانب الهدوء والبعد عن التوتر، وكنت أستحق الفوز لاستغلال غالبية الضربات الخاطئة من عيسى بعد تركيز عالٍ واندفاع نحو الفوز إثر تقدم عيسى بستة أشواط مقابل أربعة.