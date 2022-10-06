السبت انطلاق أول فعالية من تجارب القيادة المثيرة

محمد بن مسعود - الدمام - تتواصل الإثارة والفعاليات التي يعشقها محبّي رياضة السيارات والتي تقام في حلبة البحرين الدولية «موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط»، وذلك بانطلاق فعاليات تجارب القيادة المثيرة يوم السبت 8 أكتوبر الجاري.

وتنطلق هذه الفعالية على مضمار الحلبة الداخلية من الساعة 8 صباحًا وحتى 3 مساءً، وتتيح الحلبة في هذه الفعالية إلى عشاق السرعة فرصة تجربة وقيادة سيارات ذات أداء قوي. حيث تقدم الحلبة تجربة BNI كليو كب، وسيارة راديكال اس ار1، وتجربة ركوب سيارة راديكال اس ار 3، وذلك ضمن فعالية ستقدم للجماهير المتعة والإثارة على مضمار حلبة صخير العالمية.

وسيتمكن عشاق السرعة من تجربة قيادة سيارة الكليو كب، اختبارك الأول في عالم رياضة السيارات، على مضمار الحلبة لجولتين، وكل جولة تتضمن 6 لفات، أي ما مجموعة 12 لفة، وذلك بـ121 دينارًا بحرينيًا ومدة التجربة ساعتان و30 دقيقة. أما تجربة ركوب BNI الكليو كب محطتك الأولى في رحلة مفعمة بالحماس في عالم رياضة السيارات، والتي تعتبر من أشهر السيارات الرياضية ذات قوة 220 حصانًا، وذلك فقط بـ27.5 دينار بحريني ولمدة 40 دقيقة.

كما سيتمكن محبو وعشّاق رياضة السيارات من تجربة قيادة الراديكال اس ار 1، والتي ستتمكن من اختبار قدراتك خلال تجربة قيادة هذه السيارة الرياضية التي تعتبر من أسرع السيارات في العالم، وذلك بجولتين وتتضمن كل جولة 5 لفات، أي ما مجموعة 10 لفات على مضمار الحلبة العالمي، وذلك بـ132 دينارًا بحرينيًا ومدة التجربة ساعتين و30 دقيقة.

وبإمكان محبّي السرعة أيضًا يوم السبت من تجربة ركوب سيارة الراديكال اس ار 3، والتي تنطلق من 0 حتى 100 كم في 3.4 ثانية فقط! وذلك بثلاث لفات على المضمار العالمي، وذلك بـ38.5 دينار بحريني لمدة 40 دقيقة، محبّي السرعة سيستمتعون حقًا بهذه التجربة الفريدة من نوعها.

للحجز والاستفسار ولمزيد من المعلومات حول هذه الفعالية يمكنكم الاتصال على الخط الساخن لحلبة البحرين الدولية +973 17450000، أو زيارة موقعنا الإلكتروني www.bahraingp.com.