المجلس الأولمبي الآسيوي يستهدف تطوير الرياضات الشتوية

محمد بن مسعود - الدمام - يستهدف المجلس الأولمبي الآسيوي بالتعاون مع لجنة التضامن الأولمبي التابعة للجنة الأولمبية الدولية تطوير الرياضات الشتوية في آسيا من خلال برنامجه لتطوير المدربين والحكام والرياضيين.

وقال توني طراف مدير قسم تطوير الرياضيين والمشاريع الخاصة في المجلس الأولمبي الآسيوي أمام أعضاء الجمعية العمومية للمجلس أمس الأول الثلاثاء في بنوم بنه بكمبوديا، إن الرياضات الشتوية ستكون محط اهتمام للمرة الأولى في مشروع معسكر الشباب الآسيوي الجديد.

وأضاف طراف: نظمنا للمرة الأولى معسكرًا لشباب آسيا في الغطس للرياضيين والمدربين وذلك في كوالالمبور خلال أغسطس الماضي. كان المعسكر ناجحًا جدًا، والآن نأمل في توسعه، حيث سننظم في العام المقبل حدثًا مشابهًا للتزلج على الجليد في مكان يحدد لاحقًا.

وأطلق المجلس الأولمبي الآسيوي مشروعه الجديد لتطوير المدربين والحكام، فكانت المرحلة الأولى في الكويت عبر 9 رياضات، شارك فيها مدربون وحكام يمثلون 12 لجنة أولمبية من منطقة غرب آسيا.

وشارك نحو 520 مدربًا وحكمًا في دورات عملية ونظرية في الكويت تحت إشراف محاضرين من الاتحادات الدولية والآسيوية.

وتقام المرحلة الثانية من البرنامج من 3 إلى 7 نوفمبر المقبل في العاصمة الأوزبكية طشقند بمشاركة مدربين وحكام من اللجان الأولمبية في وسط وجنوب آسيا.

وتابع طراف: تلقينا ردودًا مشجعة، حيث تسجل 200 مدرب وحكم من 14 لجنة أولمبية وطنية للمشاركة في المرحلة الثانية من البرنامج التي تشمل 4 رياضات هي الملاكمة والجودو والسباحة ورفع الأثقال. إنها مبادرة رائعة لاقت إعجاب جميع المعنيين، من المحاضرين إلى المدرين والحكام.

وحثّ طراف رؤساء وأمناء سر اللجان الأولمبية الآسيوية الـ44 في الاجتماع على الاستفادة الكاملة من التمويل المقدم من التضامن الأولمبي للجان الرياضيين في اللجان الأولمبية الآسيوية من أجل تطوير الرياضيين.

وأكد في هذا الصدد: هذه الميزانية لكم، فلا تترددوا في الاتصال بنا؛ لأنها فرصة رائعة للتعلم وتطوير الرياضيين والمدربين والحكام.