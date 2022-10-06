نادي راشد للفروسية يعلن عن تدشين مسار التدريب الرملي الجديد

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن نادي راشد للفروسية وسباق الخيل «REHC» عن تدشين مسار التدريب الرملي الجديد، والذي يُعد إضافة جديدة ومتميزة للنادي. ويأتي ذلك بهدف مواكبة احتياجات الخيول المنافسة في السباقات المقامة على أرض المملكة، المحلية منها والدولية.

ويشار إلى أن المسار الجديد يمتد على طول 2100 متر ويبلغ عرضه 11 مترًا، ويعد بذلك مساحة مثالية تتسع لتدريب العديد من الخيول في الوقت ذاته. وقد أشرفت شركة «Martin Collins» الرائدة في توفير وتطوير أسطح الفروسية على ترقية وتركيب سطح المسار الرملي الجديد.

وبهذه المناسبة، صرّح الشيخ سلمان بن راشد آل خليفة المدير التنفيذي لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل قائلاً: «يُعد مشروع ترقية وتطوير سطح المسار الرملي المخصص لتدريب الخيل، جزءًا من المشاريع التطويرية التي نعتزم تدشينها للارتقاء بمستوى البنية التحتية للنادي بجميع مرافقه. ونطمح لجعل النادي وجهة رئيسية لسباقات الخيل، وتعزيز إمكانيات النادي ليصبح على أتم الجاهزية لاستضافة السباقات المحلية والعالمية. ومع انطلاق موسم السباقات في أكتوبر الجاري، نتطلع لإضافة مجموعة أوسع من البطولات المحلية والدولية لأجندة أعمالنا، واستقطاب قاعدة جماهيرية أكبر من المملكة وخارجها على أرض مضمار النادي».

وحول هذا المشروع، علّق نيل ماكنزي روس مسؤول المنشآت لدى نادي راشد للفروسية قائلاً: «لقد تمكنا من تدشين مسار التدريب الجديد في النادي بعد الانتهاء من كافة أعمال تطوير البنية التحتية، وإجراء الأبحاث اللازمة».

وقد وقع اختيارنا على دمج خليط من الرمال الاصطناعية والألياف المعاد تصنيعها لتدشين سطح مسار يتلاءم مع طبيعة المناخ في المملكة.

ومن أجل نجاح هذا المشروع، تعاقدنا مع شركة «Martin Collins» التي لها باع طويل في إنشاء وتطوير مسارات تدريب الخيل، ويعود سبب اختيارنا لهم لكونهم الأفضل عالميا في هذا المجال، والأجدر بمساندتنا في إنجاز المشروع على أكمل وجه. ونحن سعداء جدًا بالمسار الجديد وموقنون بأنه سيحوز على إعجاب الجميع خلال موسم السباقات المقبل».