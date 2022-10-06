15 فريقًا يتنافسون على كأس بطولة المراكز الشبابية

محمد بن مسعود - الدمام - أجريت مراسم قرعة بطولة المراكز الشبابية الرياضية لكرة القدم بالمملكة تحت رعاية الوجيه ناصر بن محمد جميل العريض الرئيس الفخري لمركز تمكين شباب الحجر والراعي الرسمي للبطولة والذي أناب عنه مدير مكتبه الأستاذ قاسم حماده والتي ينظمها مركز تمكين شباب الحجر وبالتعاون مع وزارة شئون الشباب والرياضة في النسخة الأولى والتي أجريت القرعة بصالة مجمع كونتري مول وسط أجواء رياضية جميلة حضرها السيد فلاح ونخبة من النجوم الرياضيين يتقدمهم الرياضي المعروف عبدالرحمن شريف والمحلل الرياضي الأهلاوي محمود المختار والمدرب الوطني ونجم منتخبنا سابقًا مرتضى عبدالوهاب والمحلل الرياضي ومدرب حراس المرمى محمد بورجب الذين أشرفوا على القرعة وكلا بمجموعة تحت المتابعة بين ممثلي المراكز الرياضية والأندية المشاركة غير المنضوية تحت مظلة الاتحاد البحريني لكرة القدم.

ومن جانبه أوضح عمران النجداوي رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة بأن حفل مراسم القرعة كان بمثابة الانطلاقة لبدء موسم جديد لهذه المراكز الشبابية والأندية لخوض المنافسات وإرجاع فرقها الرياضية واحتضان شبابها بعد غيبة لما يقارب 3 سنوات بسبب جائحة كورونا، كما أن مشاركة هذه المراكز والأندية غير المنضوية تحت مظلة الاتحاد البحريني لكرة القدم فهي فرصة لإثبات وجودها الرياضي ومتنفس لأعضائها والالتقاء في منافسات رياضية شريفة عبر بوابة بطولة المراكز الشبابية التي ستنطلق في 8 أكتوبر 2022م – وبرنامج القرعة تخلل فقرات منوعة والتي كانت بإدارة منسق البرنامج مرتضى النجار الذي أبرز بعض من مقتطفات لأرشيف فعاليات وبرامج بطولات سابقة للمركز والحضور الجماهيري الذي يتابع هذه البطولات وبعدها كلمة لنائب الحفل قاسم حماده الذي رحّب بالجميع ونوّه بأن توجههم كرعاة بأنهم يدعمون كل فئات المجتمع والشباب البحريني بقطاعاته المختلفة ومنها هذه البطولة الرياضية.

وبعدها القى عمران النجداوي رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة كلمته شاكرًا مشاركة هذه المراكز والاندية، مشيدًا بحضور ممثليها وقدّم باسمه وباسم رئيس مركز تمكين الحجر الأستاذ عبدالهادي الشملان وادارة المركز وكل منتسبوها وباسم أعضاء اللجنة المنظمة الشكر والثناء للاستاذ ناصر العريض الرئيس الفخري للمركز على دعمه ورعايته للبطولة وكانت كلمه أخرى لمقيم حكام البطولة الحكم الدولي السابق أحمد حبيب تحدّث فيها عن الجانب التحكيمي، فيما كانت كلمة فنية لأحد ضيوف الشرف المحلل والكابتن الأهلاوي محمود المختار الذي قدّم كلمات رياضية مفيدة لكل المشاركين بالبطولة الذين أثنوا الجميع عليه وبعدها تم مناقشة لأئحة البطولة ثم القرعة الذي أدارها عضو اللجنة المنظمة الكابتن عادل عبدالله وبحضور الشخصيات التي كانت متواجدة لدعم وإنجاح هذا الحفل وأسفرت النتيجة على النحو التالي:

– المجموعة الأولى: سماهيج – السهلة – كرانة – السنابس

– المجموعة الثانية: القرية – المعامير – داركليب – كرزكان

– المجموعة الثالثة: سلماباد – نويدرات – الحجر – دمستان

– المجموعة الرابعة: أبوقوة – مقابة – القادسية.