نادي البحرين للتنس يعلن عن تنظيم النسخة الـ34 من بطولة «جيبك»

محمد بن مسعود - الدمام - ترعى شركة الخليج لصناعة البتروكيماوت (جيبك) وللعام الرابع والثلاثين على التوالي بطولة «جيبك» المفتوحة في التنس والتي ينظمها نادي البحرين للتنس في الفترة من 3 إلى 19 نوفمبر القادم، صرّح بذلك خميس محمد المقلة رئيس مجلس إدارة نادي البحرين للتنس، مشيدًا بالتعاون المشترك بين النادي وشركة البتروكيماويات على مدى أكثر من 3 عقود من الزمن، مرحبًا بمواصلة الشركة رعاية هذه البطولة العريقة سنويًا في إطار الدور الرائد والمهم الذي تقوم به في دعم ومساندة الرياضة البحرينية، وخص بالشكر المهندس ياسر عبدالرحيم العباسي رئيس الشركة.

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