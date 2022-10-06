شوبير: سلمان بن إبراهيم شخصية غيّرت المنظومة الآسيوية بأكملها

محمد بن مسعود - الدمام - قال الإعلامي المصري القدير أحمد شوبير: «سعدت كثيرًا لتزكية الشيخ سلمان بن إبراهيم ال خليفة في رئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للولاية الثالثة، لكنني كنت أتوقع ما حدث، حيث إن بصمته على الكرة الآسيوية واضحة، فقد قام بعمل تغيير كبير وتطوير شامل في الاتحاد الآسيوي سواء من الناحية الإدارية أو الفنية أو التنظيمية، وأصبحت قارة آسيا خلال الولايتين السابقتين له شريكًا أساسيًا لا غنى عنه في منظومة الكرة العالمية».

وأضاف شوبير: «إجماع كل الاتحادات الوطنية في آسيا على إعادة انتخاب الشيخ سلمان دليل على الثقة الكبيرة التي بناها معهم، وعلى ثقتهم في قدرته على مواصلة العطاء والتطوير والنجاح في إشراك الأسرة الآسيوية في صناعة القرارات التي ترسم ملامح مستقبل كرة القدم في العالم».

وأشار شوبير: «ومن خلال متابعتي بحكم عملي الإعلامي أعلم أن الكرة الآسيوية في عهده شهدت تطورًا كبيرًا على مستوى أركان اللعبة كالمدربين والحكام لدرجة وصلت إلى مشاركة 19 حكمًا آسيويًا في كاس العالم القادم بقطر، كما حققت العديد من المكاسب على الساحة الدولية بالحصول على تنظيم العديد من البطولات العالمية على أراضيها، بالإضافة لحصول آسيا على 8 مقاعد ونصف في كأس العالم اعتبارًا من نسخة 2026».