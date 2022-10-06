موعد إيداع الدفعة الـ 59 من برنامج حساب المواطن

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أعلن حساب المواطن عبر منصة “تويتر”، عن إيداع الدفعة الـ 59 من البرنامج، يوم 10 أكتوبر الحاليّ.

وصدرت نتائج الأهلية للدورة الـ59 بنهاية شهر سبتمبر، وللتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن من هنا.

ويمكن التحقق من نتيجة الأهلية في برنامج حساب المواطن بالخطوات التالية:

– الدخول إلى حسابك.

– الضغط على قائمة “دراسة الأهلية”، ومن القائمة يمكنك معرفة التالي:

* حالة الأهلية (مؤهل، غير مؤهل، لم يتم دراسة حالة الأهلية مسبقًا).

* مؤهل: تنطبق عليك وعلى التابعين -إن وُجدوا- شروط الأهلية الثلاثة (الجنسية، الإقامة، تطابق البيانات مع المصادر).

* غير مؤهل: لا تنطبق عليك أو على التابعين -إن وُجدوا- شروط الأهلية الثلاثة (الجنسية، الإقامة، تطابق البيانات مع المصادر).

* لم يتم دراسة حالة الأهلية مسبقًا، وتظهر للحالة الآتية: لم يكتمل طلب التسجيل للمستفيد قبل آخر موعد للتسجيل من كل شهر.

* الدخول إلى “تفاصيل أهلية التابعين” لمعرفة حالة الأهلية لهم.

* لمعرفة حالات الأهلية السابقة: الضغط على أيقونة “حالات الأهلية السابقة”، والبحث بتاريخ الأهلية.

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خطوات الاعتراض على عدم الأهلية في حساب المواطن

يمكن للمستفيدين الذين رفضت طلباتهم في الدورة 59 من حساب المواطن، تقديم اعتراض من خلال الخطوات الآتية:

– الدخول إلى موقع حساب المواطن الرسمي

– الضغط على زر الدورة الأهلية

– تحقق من حالة الأهلية وكود الخطأ ومعرفة سبب الرفض

– الضغط على زر الاعتراض على الدورة الأهلية

– رفع المستندات المطلوبة والتي توضح أهلية المتقدم

– الضغط على طلب اعتراض الأهلية في حساب المواطن

وتتم دراسة الطلب في غضون 15 إلى 90 يومًا، وفي حالة كان المتقدم يستحق الدعم يتم صرف جميع المبالغ المتأخرة مع الشهر الجديد عند الصرف.

وأطلق برنامج حساب المواطن لحماية أسر المملكة من الآثار المباشرة وغير المباشرة المتوقَّعة للإصلاحات الاقتصادية المختلفة، والتي قد تؤدي إلى عبء إضافي على بعض فئات المجتمع، فيتم من خلاله إعادة توجيه المنافع الحكومية للفئات الأكثر استحقاقًا، بما يضمن توجيه الدعم بشكل فعَّال لمختلف الفئات المستحقة، فيجري من خلاله توفير دعم نقدي، يحصل عليه المستفيدون المستحقون بشكل مباشر.