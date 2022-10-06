محمد بن مسعود - الدمام - طفلة سعودية تشعل مواقع التواصل الاجتماعي …شاهد “فيديو” …سمعت رسالة صوتية من ابوها
تفاعل رواد منصات التواصل مع مقطع فيديو يظهر ردة فعل طفلة في إحدى الروضات في السعودية حين سماعها لرسالة صوتية من أبيها.
وأظهر مقطع الفيديو الذي راج بشكل واسع اليوم ردة فعل الطفلة حين تفاجأت برسالة صوتية تم بثها عبر مكبرات الصوت في المدرسة لوالدها يخبرها بحبه لها ويعبّر عن مشاعره تجاهها.
وأبان الفيديو فرحة الطفلة بعبارات والدها لها وهي تمسح من عينيها دموع الفرح.
في الوقت الذي سطر فيه ناشطو التواصل الاجتماعي أروع العبارات للمعلمة التي أدخلت الفرحة والسرور على قلب الطفلة الصغيرة.
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