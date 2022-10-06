دمى من أعقاب السجائر لأجل بيئة نظيفة!

محمد بن مسعود - الدمام - في منزل على مشارف العاصمة الهندية نيودلهي، تجلس نساء على الأرض ويبتسمن ويدردشن في أثناء ملئهن دمى دببة ذات ألوان زاهية بحشو أبيض مصنوع من منتج يشيع وجوده في سلة المهملات.
فمادة ذلك الحشو فهي أعقاب السجائر التي جرى تحويلها إلى ألياف ويجري تنظيفها وتبييضها بعد جمعها من شوارع المدينة إذ يتم التخلص من ملايين غيرها.
وإعادة تدوير أعقاب السجائر وتحويلها إلى منتجات أخرى كالألعاب والوسائد واحدة من بنات أفكار رجل الأعمال نامان جوبتا.
ومن داخل مصنعه الذي يقع في ضواحي العاصمة الهندية، قال جوبتا لرويترز: «بدأنا بعشرة جرامات (من الفيبر كل يوم)، أما اليوم فنصنع ألف كيلوجرام… وسنويا يمكننا إعادة تدوير الملايين من أعقاب السجائر».
ويفصل العاملون في مصنعه أيضا الطبقة الخارجية لأعقاب السجائر والتبغ، والتي يجري تحويلها إلى ورق مُعاد تدويره ومسحوق سماد.
وقالت بونام، وهي عاملة في مصنع جوبتا لم تذكر سوى اسمها الأول: «العمل هنا يسهم أيضا في الإبقاء على بيئتنا نظيفة».
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