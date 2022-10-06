عام / رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائرى يستقبل وفد مجلس الشورى

.





الجزائر 10 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 6 أكتوبر 2022 م واس

استقبل معالي رئيس المجلس الشعبي الوطني في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إبراهيم بوغالي, بالعاصمة اليوم, وفد لجنة الصداقة البرلمانية

وخلال اللقاء, استعرض بوغالي العلاقات الأخوية المميزة التي تجمع الجزائر بالمملكة وما يتخللها من تعاون ثنائي يعزز من الروابط الأخوية، معرباً عن أمله في أن يشكل إنشاء المجموعة المشتركة للأخوة والصداقة البرلمانية بين البلدين منطلقاً لآفاق واعدة من التعاون البرلماني.

من جانبه, أكد رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الجزائرية عمق العلاقات بين البلدين والتعاون والتنسيق في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، عاداً أن لجنتَيْ الصداقة البرلمانية بإمكانها أن تضفي على هذا التعاون مزيداً من التعاون في جميع المجالات.

وفي نهاية اللقاء، أعرب الجانبان عن تطلعهما إلى مزيد من التعاون والتنسيق فيما يخدم البلدين وشعبيهما الشقيقين.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الدكتور عبدالله بن ناصر البصيري، وأعضاء مجموعة الصداقة والأخوة البرلمانية السعودية- الجزائرية في المجلسين.

وفي إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد مجلس الشورى حالياً إلى الجزائر، استقبل معالي وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري الدكتور يوسف بلمهدي، مساء أمس، وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الجزائرية في مجلس الشورى برئاسة عساف بن سالم أبو ثنين.

وجرى خلال اللقاء استعراض الموضوعات المشتركة وتأكيد مكانة المملكة وريادتها في العالم الإسلامي.

كما جرى الحديث عن التعاون المشترك بين المملكة والجزائر في مجال مكافحة التطرف ونبذ العنف والكراهية ونشر تعاليم الإسلام وقيم التسامح.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الدكتور عبدالله بن ناصر البصيري، والأمين العام لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري رضوان معاش.

//انتهى//

20:21ت م

0163 الجزائر 10 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 6 أكتوبر 2022 م واساستقبل معالي رئيس المجلس الشعبي الوطني في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إبراهيم بوغالي, بالعاصمة اليوم, وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الجزائرية في مجلس الشورى برئاسة عساف بن سالم أبو اثنين.وخلال اللقاء, استعرض بوغالي العلاقات الأخوية المميزة التي تجمع الجزائر بالمملكة وما يتخللها من تعاون ثنائي يعزز من الروابط الأخوية، معرباً عن أمله في أن يشكل إنشاء المجموعة المشتركة للأخوة والصداقة البرلمانية بين البلدين منطلقاً لآفاق واعدة من التعاون البرلماني.من جانبه, أكد رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الجزائرية عمق العلاقات بين البلدين والتعاون والتنسيق في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، عاداً أن لجنتَيْ الصداقة البرلمانية بإمكانها أن تضفي على هذا التعاون مزيداً من التعاون في جميع المجالات.وفي نهاية اللقاء، أعرب الجانبان عن تطلعهما إلى مزيد من التعاون والتنسيق فيما يخدم البلدين وشعبيهما الشقيقين.حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الدكتور عبدالله بن ناصر البصيري، وأعضاء مجموعة الصداقة والأخوة البرلمانية السعودية- الجزائرية في المجلسين.وفي إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد مجلس الشورى حالياً إلى الجزائر، استقبل معالي وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري الدكتور يوسف بلمهدي، مساء أمس، وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الجزائرية في مجلس الشورى برئاسة عساف بن سالم أبو ثنين.وجرى خلال اللقاء استعراض الموضوعات المشتركة وتأكيد مكانة المملكة وريادتها في العالم الإسلامي.كما جرى الحديث عن التعاون المشترك بين المملكة والجزائر في مجال مكافحة التطرف ونبذ العنف والكراهية ونشر تعاليم الإسلام وقيم التسامح.حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الدكتور عبدالله بن ناصر البصيري، والأمين العام لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري رضوان معاش.//انتهى//20:21ت م0163 www.spa.gov.sa/2390387

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

كانت هذه تفاصيل خبر عام / رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائرى يستقبل وفد مجلس الشورى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.