︎ .





عمّان 10 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 6 أكتوبر 2022 م واس

التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأردنية اللواء الركن يوسف الحنيطي اليوم بوزيرَ الدفاع النيوزلندي بيني هيناري الذي يزور عمّان حالياً.

وبحث الجانبان -خلال اللقاء- العلاقات العسكرية المشتركة بين البلدين، وآخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأوجه التعاون والتنسيق في مجال التدريب العسكري المشترك.

//انتهى//

20:11ت م

0162 عمّان 10 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 6 أكتوبر 2022 م واسالتقى رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأردنية اللواء الركن يوسف الحنيطي اليوم بوزيرَ الدفاع النيوزلندي بيني هيناري الذي يزور عمّان حالياً.وبحث الجانبان -خلال اللقاء- العلاقات العسكرية المشتركة بين البلدين، وآخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأوجه التعاون والتنسيق في مجال التدريب العسكري المشترك.//انتهى//20:11ت م0162 www.spa.gov.sa/2390383 ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source spa.gov





كانت هذه تفاصيل خبر سياسي / رئيس هيئة الأركان الأردني يلتقي وزيرَ الدفاع النيوزلندي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.