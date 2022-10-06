أخصائي نفسي يوضح أعراض السلوكيات العدوانية للأشخاص في المواقف اليومية

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قال الدكتور عبدالله الوايلي، أخصائي نفسي جنائي، إن هناك العديد من التصرفات التي تظهر على العديد من الأِشخاص في مختلف الفئات العمرية، حيث هناك بعض المظاهر التي تظهر على الأشخاص توحي بوجود عدوانية أو أفعال لارتكاب الجريمة.

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وأضاف الوايلي، خلال لقائه ببرنامج “سيدتي” المذاع عبر قناة روتانا خليجية، أن كل شخص لديه من التصرفات العدوانية ولكن تتفاوت من شخص لآخر حسب قوة وعنف كل موقف.

وتابع: أن هناك العديد من الأشخاص يكتسبون التصرفات العدوانية من خلال صفات وراثية او من خلال الظرف المحيطة، حيث يمكن أكتساب الصفات من الوالدين من خلال التعصب والعدوانية، أما الحالات التي تكسب من خلال التصرفات الظاهرية.

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وأوضح الدكتور الويلي، أن هناك مجموعة من الأعراض التي تظهر على الأشخاص من خلال التصرف أو من خلال التصرفات في الحياة اليومية، منوهًا أن هناك بعض الأمور العدوانية التي ترتبط بالدفاع عن النفس والعرض فهي أمور محمودة.

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Source almnatiq

