رسميًا.. الاتحاد يجدد عقد عبد الرحمن العبود 3 سنوات (صور)

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أعلن مجلس نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي تجديد تعاقد لاعب وسط الفريق عبد الرحمن العبود . وكشف الاتحاد عبر حسابه على “تويتر” عن تجديد عقد عبد الرحمن العبود لمدة 3 سنوات حتى صيف 2026. وكان من المفترض أن ينتهي عقد العبود مع نادي الاتحاد بنهاية الموسم الجاري، علي أن يدخل الفترة الحرة من عقده في شهر يناير المقبل لكن إدارة الاتحاد حسمت الأمر وجددت عقد اللاعب 3 سنوات مقبلة.

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