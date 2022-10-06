“ماريوس سوموديكا” يُعلن تشكيل الرائد لمواجهة الشباب

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أعلن المدير الفني لفريق الرائد ماريوس سوموديكا عن تشكيل فريقه لمواجهة الشباب، مساء اليوم الخميس، في الجولة السادسة بدوري روشن.
وجاء تشكيل الرائد على النحو التالي:
” سيليفيو لونغ، محمد سالم، بابلو سانتوس، محمد الدوسري، عبدالله الفهد، عوض خميس، داميان جوكوفيتش، محمد فوزير، كريم بركاوي، اليكساندرو ميتريتا، جوليو تفاريس”.
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:
” أحمد الرحيلي، خالد الخثلان، رائد الغامدي، عبدالله مجرشي، نايف هزازي، سلطان الفرحان، عبدالمحسن القحطاني، يحيى الشهري، عبدالملك الشهري”.
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Source akhbaar24
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