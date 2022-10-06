بايدن لا يستبعد لقاء بوتين خلال قمة مجموعة العشرين

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المناطق_أ ف ب

لم يستبعد الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس أن يلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا.

وقال بايدن لصحافيين “سننظر في هذا الأمر” وذلك ردا على سؤال عن إمكان عقد لقاء مباشر مع الرئيس الروسي خلال القمة.

وسبق أن أعلن البيت الابيض ان اجتماعا مماثلا غير ممكن.

لكن خطط الرئيسين للتوجه الى اندونيسيا لا تزال تتطلب تأكيدا. وكان البيت الابيض أعلن أنه إذا توجه بوتين الى قمة مجموعة العشرين فينبغي ان يشارك الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي فيها أيضا، رغم أن بلاده ليست عضوا في المجموعة.

الى ذلك، قال بايدن الخميس إنه واثق بعقد لقاء مع نظيره الصيني شي جينبينغ إذا حضر الاخير الى بالي.

لكن حضور بوتين وشي ليس مؤكدا، وخصوصا أن العملية العسكرية في أوكرانيا عزلت روسيا دوليا فيما يحد الرئيس الصيني من رحلاته الى الخارج بسبب كوفيد-19.

وأعلن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو في مقابلة مع بلومبرغ في اغسطس أن الرئيسين الروسي والصيني سيحضران القمة.

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Source almnatiq

