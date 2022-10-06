كارتيرون يعلن تشكيل الاتفاق في لمواجهة الهلال

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أعلن المدير الفني لفريق الاتفاق باتريس كارتيرون، تشكيل فريقه لمواجهة الهلال، في الجولة السادسة بدوري روشن. وجاء تشكيل الاتفاق على النحو التالي: “باولو فيكتور،سعيد المولد، دراكو فيلكوفسكي، مارسيل تيسيران، عبد الله الخطيب، ابراهيم محنشي، بيرات اوزديمير، علي هزازي، محمد الكويكبي، نعيم سليتي، فيتينيو”.

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