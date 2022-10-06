“كعكي” يُعلق على تجديد عقد عبدالرحمن العبود مع الاتحاد

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علق نائب رئيس مجلس إدارة نادي الإتحاد السعودي و المشرف العام على كرة القدم أحمد كعكي، على تجديد اللاعب عبدالرحمن العبود لعقده مع النادي حتى عام 2026.

وكتب كعكي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أشكر اللاعب عبدالرحمن العبود على الروح الإيجابية التي سادت مفاوضات التجديد، والتي كان منبعها حرصه ورغبته على مواصلة مسيرته مع العميد وحرصنا كمجلس إدارة في الحفاظ على مكتسبات الفريق وتعزيزها”.

وأضاف:” دوركم يا جمهور الذهب تحتفلون مع اللاعب غداً في الجوهرة بتجديد عقده”.





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Source akhbaar24

