شكرا لقرائتكم بلومبرغ: السعودية عززت استقرار سوق النفط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قالت وكالة بلومبرغ إن قرار تحالف أوبك+ بخفض إنتاج النفط 2 مليون برميل يوميًا كان مفاجئًا للأسواق الغربية، ومع ذلك فقد أبقت السعودية أسعارها ثابتة وهو الأمر الذي يخالف التوقعات، وهو أيضًا ما يؤكد أنها تحافظ على توازن السوق واستقراره.

خطوة السعودية مخالفة للتوقعات

وتابع التقرير: أبقت المملكة أسعار النفط لسوقها الرئيسي في آسيا ثابتة إلى حد كبير وخفضت أسعارها لأوروبا، خلافًا للتوقعات بأن ترفعها وتزيد الضغط على المستهلكين بعد قرار أوبك+ لخفض الإنتاج.

وتركت شركة أرامكو السعودية أسعارها لشحنات نوفمبر من الخام العربي الخفيف إلى آسيا دون تغيير عند 5.85 دولارًا للبرميل، وكانت توقعت شركات التكرير والتجار زيادة قدرها 40 سنتًا، وفقًا لمسح أجرته بلومبرج الأسبوع الماضي.

ورفعت أرامكو درجات النفط العربي المتوسط والثقيل لآسيا بمقدار 25 سنتًا للبرميل، وتم تخفيض جميع الدرجات لشمال غرب أوروبا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط. وكان من شأن زيادة الأسعار أن تزيد من إحكام سوق النفط بعد تحرك أوبك+ يوم الأربعاء لخفض هدف إنتاجها بمقدار مليوني برميل يوميًا، وانتقد البيت الأبيض هذا القرار؛ لأنه سيزيد من ارتفاع أسعار الطاقة على حد وصفهم.

وانخفضت أسعار النفط الخام منذ يونيو عند حوالي 90 دولارًا للبرميل وهي بذلك لا تزال مرتفعة بنسبة 20% هذا العام.