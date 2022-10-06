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المرور يستعرض آلية تنفيذ خططه المستقبلية

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الرياض - محمد الوسيري - رأس معالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي اليوم، أولى جلسات “ملتقى مديري إدارات المرور بالمملكة”، الذي نظمته الإدارة العامة للمرور بنادي منسوبي وزارة الداخلية بالرياض.

ملتقى المرور

ونقل معاليه، تحيات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وتمنياته بنجاح الملتقى، وأن تـكون توصياته متواكبة مع تطلعات القيادة الرشيدة، الأمر الذي يتطلب من الجميع استشعار هذه المسؤولية العظيمة للرقي بالخدمات الأمنية التي تقدمها الإدارة العامة للمرور.

خطة الإدارة العامة

وجرى خلال الملتقى، استعراض خطة الإدارة العامة للمرور وآلية تنفيذها للمرحلة المستقبلية، متمثلة في عدد من المبادرات التطويرية على مستوى الجانب التقني والتشغيلي لإدارة الحركة المرورية إضافة إلى الجانب التدريبي لرفع مستوى القدرات والإمكانات لمنسوبي الإدارة العامة للمرور.

المرور يستعرض آلية تنفيذ خططه المستقبلية - متابعات الخليج 365

المرور يستعرض آلية تنفيذ خططه المستقبلية - متابعات الخليج 365

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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