شكرا لقرائتكم المرور يستعرض آلية تنفيذ خططه المستقبلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

ملتقى المرور

خطة الإدارة العامة

الرياض - محمد الوسيري - رأس معالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي اليوم، أولى جلسات “ملتقى مديري إدارات المرور بالمملكة”، الذي نظمته الإدارة العامة للمرور بنادي منسوبي وزارة الداخلية بالرياض.ونقل معاليه، تحيات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وتمنياته بنجاح الملتقى، وأن تـكون توصياته متواكبة مع تطلعات القيادة الرشيدة، الأمر الذي يتطلب من الجميع استشعار هذه المسؤولية العظيمة للرقي بالخدمات الأمنية التي تقدمها الإدارة العامة للمرور.وجرى خلال الملتقى، استعراض خطة الإدارة العامة للمرور وآلية تنفيذها للمرحلة المستقبلية، متمثلة في عدد من المبادرات التطويرية على مستوى الجانب التقني والتشغيلي لإدارة الحركة المرورية إضافة إلى الجانب التدريبي لرفع مستوى القدرات والإمكانات لمنسوبي الإدارة العامة للمرور.