الأمين العام يعزي الإعلامي مصطفى سنان بوفاة والده

بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة الحاج ناصر صالح سنان، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والاجتماعي.

وأشاد أمين عام المؤتمر في برقية العزاء التي بعثها إلى الإعلامي مصطفى ناصر صالح سنان مراسل قناة اليمن اليوم بمحافظة حجة وإخوانه، بمناقب الفقيد الذي يُعد أحد الشخصيات الإجتماعية البارزة المشهود لها بالمواقف الوطنية والقبلية ومن الساعين لفعل الخير والصلح بين الناس.

وعبّر الأمين العام باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن عميق حزنه بهذا المصاب وعظيم مواساته وتعازيه الحارة لأسرة الفقيد وكافة آل سنان بمديرية مبين محافظة حجة.. سائلاً الله -سبحانه وتعالى- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون..