فريق طبي بمكة ينقذ معتمرة يمنية تعاني مرضاً وراثياً في القلب

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة المكرمة أنقذ فريق طبي بمدينة الملك عبد الله الطبية حياة معتمرة يمنية سقطت أثناء أدائها مناسك العمرة لمعاناتها من مرض وراثي نادر في القلب “إبشتاين”. وأوضحت المدينة الطبية اليوم (الخميس) أن المريضة أجريت لها جراحة تخصصية لتغيير صمام ثلاثي الشرفات. أخبار قد تهمك وأشارت إلى أنها استمرت تحت الملاحظة الطبية لمدة 25 يوماً حتى تحسنت حالتها الصحية وخرجت بصحة جيدة.

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