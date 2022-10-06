شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يستعيد خدمات لاعبه ضد الاتفاق في دوري روشن والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني، لمواجهة الاتفاق ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.

الهلال يبحث عن الفوز ضد الاتفاق بعد هزيمة التعاون



ويخوض الزعيم اللقاء بدافع الفوز فقط، بعدما تلقى هزيمة ضد التعاون بهدفين مقابل هدف وحيد بالمباراة التي أقيمت لحساب الجولة الخامسة، وتعد هذه هي الخسارة الأولى له هذا الموسم.

وأفادت تقارير صحفية، أن تشكيل الهلال ضد الاتفاق سوف يشهد مشاركة الكوري الجنوبي جانج هيون سو مدافع للفريق، لأول مرة هذا الموسم أساسيًا.

وتابعت: "المدرب الأرجنتيني رامون دياز، سوف يدفع بالكوري جانج هيون سو أساسيًا في التشكيلة التي اعتمدها في المران الأخير، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب النادي قبل مغادرته للدمام".

ديلجادو يعوض غياب بيريرا في الهلال

من ناحية أخرى، يعوض البرازيلي ميشيل ديلجادو غياب مواطنه ماتيوس بيريرا الذي سيغيب بسبب تعرضه لكدمة في الركبة.

وخاض الهلال مرانه تحت قيادة دياز أمس الأربعاء، وركز خلالها على الجوانب التكتيكية، واللعب من لمسة ومحاوله استغلال نقاط ضعف الاتفاق من منطقة العمق.

ومن المتوقع أن يدخل دياز المباراة بالتشكيلة التالية:

- حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

- خط الدفاع: ناصر الدوسري، علي البليهي، جانج، سعود عبد الحميد.

- خط الوسط: كويلار، عبد الله عطيف، كاريلو، ميشيل ديلجادو، موسى ماريجا.

- خط الهجوم: إيجالو.

ومن المنتظر أن يلتقي الهلال نظيره الاتفاق، مساء غدٍ الخميس، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، بالجولة السادسة من دوري روشن للمحترفين.