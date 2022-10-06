شكرا لقرائتكم ليالي مبدرة وطويلة والأجواء لطيفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - توقع مقدم فقرة تقويم على قناة العربية الدكتور خالد الزعاق أن تكون الأجواء لطيفة خلال الليالي المقبلة التي يكتمل فيها القمر. الأجواء لطيفة وقال الزعاق إن أفضل الليالي هي الليالي التي يكون فيها القمر بدرًا وألمع الكواكب التي يمكن مشاهدتها هذه الفترة هو المشتري مشيرًا إلى أن الأرض أكبر من القمر 4 مرات في حين أن المشتري أكبر من الأرض بألف وثلاثمئة مرة ومع ذلك نرى ضوء القمر أشد من المشتري وذلك بسبب قرب القمر من الأرض. وتابع :” اسهروا واستأنسوا بهالإجازة” فالليالي مبدرة والأجواء لطيفة. توقعات الأرصاد وكان المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة قد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة. وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية بسرعة 15-30كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر , وحالة البحر خفيف الموج .