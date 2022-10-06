شكرا لقرائتكم أعضاء متوفى دماغياً تنقذ 4 أشخاص في سكاكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تمكنت الفرق الطبية المختصة في مستشفى الأمير متعب بن عبد العزيز في سكاكا من نقل أعضاء متوفي دماغياً إلى أربعة مرضى مواطنين, بعد أن تمكنت المستشفى من الحصول على الموافقة بالتبرع بالأعضاء من ذوي المتوفى دماغياً. وأفاد المركز السعودي لزراعة الأعضاء ، أنه تم زراعتها لمرضى الفشل العضوي النهائي في المملكة, حيث تم زراعة الكلية اليمنى لمريضة عمرها 47 سنة والكلية اليسرى لمريض عمره 54 سنة, أما الكبد فقد تم زراعته لمريض عمره 35 سنة بحالة طبية حرجة موضوعة على قائمة الانتظار العاجلة لزراعة الكبد, وتم زراعة الرئتين لمريض عمره 38 سنة بحالة طبية حرجة.